Calciomercato Juventus, svolta per un centrocampista: il punto (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Juventus continua a muoversi sul mercato e potrebbe essere arrivata la svolta per un centrocampista ormai fuori dal progetto tecnico. Nedved (Getty Images)Il campo, il mercato e la vicenda societaria con l’inchiesta legata al presunto falso in bilancio e alle plusvalenze fittizie; questi i tre fronti d’azione della Juventus. Il club, nonostante l’indagine avviata dalla Procura, ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri nella prossima sessione invernale. Due gli obiettivi principali, il centrocampista che aumenti la qualità in mezzo al campo e l’attaccante da venti gol a stagione. Trattative difficili sia dal punto di vista economico (per Vlahovic la Fiorentina vuole non meno di settanta milioni di euro) sia per una rosa che deve essere necessariamente sfoltita. ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lacontinua a muoversi sul mercato e potrebbe essere arrivata laper unormai fuori dal progetto tecnico. Nedved (Getty Images)Il campo, il mercato e la vicenda societaria con l’inchiesta legata al presunto falso in bilancio e alle plusvalenze fittizie; questi i tre fronti d’azione della. Il club, nonostante l’indagine avviata dalla Procura, ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri nella prossima sessione invernale. Due gli obiettivi principali, ilche aumenti la qualità in mezzo al campo e l’attaccante da venti gol a stagione. Trattative difficili sia daldi vista economico (per Vlahovic la Fiorentina vuole non meno di settanta milioni di euro) sia per una rosa che deve essere necessariamente sfoltita. ...

Advertising

interliveit : L'#Inter che verrà potrebbe essere più 'italiana: da #Scamacca a #Frattesi passando per #Raspadori fino a #Viti.… - Fantacalcio : Calciomercato Juventus, Bernardeschi ad un passo dal rinnovo: le cifre - serieAnews_com : La #Juventus e #Bernardeschi potrebbero trovare un accordo sul rinnovo alla luce delle ultime prestazioni dell'este… - MondoBN : MERCATO, Il Milan pensa ad un ex Juve per la - CMercatoNews : Possibile scambio tra #Juventus e #Napoli in #SerieA ?? -