Calciomercato Juve, è sfida alle milanesi per Christensen (Di venerdì 10 dicembre 2021) Calciomercato Juve, Christensen è in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea. I bianconeri sfidano Inter e Milan Andreas Christensen sarebbe finito nel mirino della Juventus come scrive in Inghilterra il Sun. Il centrale danese è in scadenza di contratto con il Chelsea e sarebbe monitorato dai bianconeri per la prossima estate. Ma non solo Juve: Christensen in Italia piacerebbe anche a Milan e Inter, a caccia di un difensore low cost per rinforzare nel ruolo la rose rispettivamente di Pioli e Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021)è in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea. I bianconerino Inter e Milan Andreassarebbe finito nel mirino dellantus come scrive in Inghilterra il Sun. Il centrale danese è in scadenza di contratto con il Chelsea e sarebbe monitorato dai bianconeri per la prossima estate. Ma non soloin Italia piacerebbe anche a Milan e Inter, a caccia di un difensore low cost per rinforzare nel ruolo la rose rispettivamente di Pioli e Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, fai il colpo Vlahovic: se lo prendi ora, puoi ripagartelo in sei mesi. Tackle, la rubrica di @vocalelli - infoitsport : Calciomercato Juve: il PSG fissa il prezzo per cedere Icardi a gennaio - zazoomblog : Calciomercato Serie A LIVE: Juve in cerca di un punta Inter “all’italiana” - #Calciomercato #Serie #LIVE: #cerca - Inviaggio65 : RT @cmdotcom: #Goldoni a CM: ‘In estate mi ha chiamata la #Juve, ma essere il capitano del #Napoli è una scelta di #cuore’ - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Goldoni a CM: ‘In estate mi ha chiamata la #Juve, ma essere il capitano del #Napoli è una scelta di #cuore’ -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Una big spagnola vuole anticipare Juve, Inter e Milan per Alvarez Commenta per primo Il Barcellona vuole battere la concorrenza di Juventus , Inter e MIlan per Julian Alvarez del River Plate , a riportarlo è AS . La clausola rescissoria da 25 milioni rende molto ...

Goldoni a CM: 'In estate mi ha chiamata la Juve, ma essere il capitano del Napoli è una scelta di cuore' Commenta per primo 'Essere il capitano del Napoli Femminile è sempre stato un mio sogno nel cassetto, ora che l'ho raggiunto sono felice'. Eleonora Goldoni è il capitano del Napoli Femminile. Classe ...

Calciomercato Juve, attaccante cercasi: tre nomi sulla lista di Cherubini Juventus News 24 Novellino: «Venezia trasferta ostica, ma la Juve è in crescita»- ESCLUSIVA Walter Novellino, in esclusiva per Juventusnews24, ha analizzato il momento dei bianconeri tra Italia ed Europa Conquistato il primo posto nel girone H di Champions League, la Juventus si rituffa sul ...

Salvate il soldato Merih Il nazionale turco è il naturale capro espiatorio dell’eliminazione dell’Atalanta ai gironi di Champions League. Ma in campionato Merih Demiral è un eroe Attacco della Juventus annullato, Napoli decap ...

Commenta per primo Il Barcellona vuole battere la concorrenza di Juventus , Inter e MIlan per Julian Alvarez del River Plate , a riportarlo è AS . La clausola rescissoria da 25 milioni rende molto ...Commenta per primo 'Essere il capitano del Napoli Femminile è sempre stato un mio sogno nel cassetto, ora che l'ho raggiunto sono felice'. Eleonora Goldoni è il capitano del Napoli Femminile. Classe ...Walter Novellino, in esclusiva per Juventusnews24, ha analizzato il momento dei bianconeri tra Italia ed Europa Conquistato il primo posto nel girone H di Champions League, la Juventus si rituffa sul ...Il nazionale turco è il naturale capro espiatorio dell’eliminazione dell’Atalanta ai gironi di Champions League. Ma in campionato Merih Demiral è un eroe Attacco della Juventus annullato, Napoli decap ...