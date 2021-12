Calcio | Roma Nessuna lesione per Zaniolo | Felix è negativo

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Due buone notizie per Mourinho in vista della gara con lo Spezia- Due buone notizie per ladi Josè Mourinho, che si gode la vittoria del girone e la qualificazione diretta agli ottavi di ...

Advertising

CorSport : #Abraham, ma quale flop: dieci gol stagionali, meglio di Dzeko al primo anno - OfficialASRoma : CALCIO D'INIZIO! DAJE ROMA DAJEEEEE! ???? #RomaInter - CB_Ignoranza : Sabato 4 dicembre 2021, abbiamo visto Calhanoglu segnare direttamente da calcio d’angolo. #Roma #Inter - salvione : Roma-Spezia, il dilemma di Mou: Shomurodov o Mayoral? I tifosi hanno scelto - TOSADORIDANIELA : CHI AMA IL CALCIO, NON PUÒ NON AMARE TOTTI. 8 RE DI ROMA ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma

Due buone notizie per Mourinho in vista della gara con lo Spezia- Due buone notizie per ladi Josè Mourinho, che si gode la vittoria del girone e la qualificazione diretta agli ottavi di Conference League, dopo la vittoria sul Cska Sofia e il passo falso del Bodo/Glimt. La prima ...Niente da fare, Luciano Spalletti non sarà in panchina neanche contro l' Empoli . La Corte Sportiva d'Appello , riunitasi oggi a, ha respinto il ricorso del Napoli e confermato due giornate di squalifica al tecnico azzurro, espulso nella gara contro il Sassuolo . Spalletti era stato squalificato " per avere, al 47' del ...ROMA (ITALPRESS) - La Corte Sportiva d'Appello, riunitasi oggi a Roma, ha respinto il ricorso del Napoli e confermato due giornate di squalifica al tecnico partenopeo Luciano Spalletti. L'allenatore, ...Le parole dell’ex campione d’Italia giallorosso Sebino Nela ha parlato ai microfoni di NSL nel corso della trasmissione “Il Diabolico e il Divino”. Queste le sue dichiarazioni: Com’è andata la partita ...