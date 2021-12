Calcio: respinto ricorso Napoli, confermata squalifica Spalletti (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Corte sportiva di appello ha respinto il ricorso del Napoli contro la squalifica per due giornate al tecnico, Luciano Spalletti, che sono state dunque confermate. L'allenatore, espulso nella gara ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Corte sportiva di appello haildelcontro laper due giornate al tecnico, Luciano, che sono state dunque confermate. L'allenatore, espulso nella gara ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio respinto Napoli, confermata la squalifica a Spalletti: il tecnico salta anche l'Empoli Luciano Spalletti non potrà seguire la propria squadra dalla panchina durante Napoli - Empoli , in quanto squalificato. La Corte Sportiva d'Appello , infatti, ha respinto il ricorso dei partenopei e confermato due giornata di stop; dopo aver saltato il confronto con l'Atalanta al 'Diego Armando Maradona', il toscano non avrà l'opportunità di garantire la ...

Spalletti salta anche l’Empoli: respinto il ricorso del Napoli Nessuno sconto in appello per il tecnico azzurro, fermato per due turni dopo l’espulsione nella gara contro il Sassuolo ...

