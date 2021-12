Calcio | Pellegrini ' Roma punto d' arrivo | siamo sulla strada giusta'

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Pellegrini, 'Roma è un punto d'arrivo, non esiste squadra più grande'... - salvione : Pellegrini: “La Roma un punto d’arrivo. Voglio seguire le orme di Totti” - sportface2016 : #Pellegrini: “La #Roma è il mio punto d’arrivo. Con #Mourinho creiamo una mentalità vincente” - sportli26181512 : Pellegrini: 'Mourinho vuole darci una mentalità vincente. Seguo le orme di Totti': Pellegrini: 'Mourinho vuole darc… - Gazzetta_it : Pellegrini: 'Mourinho vuole darci una mentalità vincente. Seguo le orme di Totti -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pellegrini

Tiscali.it

E, proprio da capitano, a "The Players Tribune"racconta il momento della squadra e il percorso di crescita che la squadra sta facendo con Mourinho: "In questo momento stiamo lavorando ...E da capitano,si ispira proprio a Totti, un leader "che non aveva bisogno di parlare più di tanto, perché era il modo in cui giocava a parlare per lui. Non potrò mai paragonarmi a lui, ma ...Roma, 10 dic. - "Ogni giorno dico ai miei compagni cosa significa giocare per la Roma. Questa non è una fabbrica di talenti, questo non è un trampolino per anda ...“In questo momento stiamo lavorando parecchio per creare una mentalità vincente, perché mister Mourinho ci dice sempre che deve essere una delle nostre maggiori qualità”. Ecco le parole di Lorenzo Pel ...