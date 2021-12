Calcio, Pelé: la figlia rassicura sulle condizioni di salute del mito brasiliano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche un appuntamento fissato da tempo per un ciclo di chemio mette in apprensione il Brasile e il mondo. Perché si tratta dello stato di salute di Pelé. Non a caso sono intervenute entrambe le figlie del campionissimo. Kely Nascimento con una foto di sua sorella Flavia Kurtz abbracciata al padre per rispondere a “tutto l’affetto che abbiamo ricevuto da tutti voi!!”. Proprio con una foto che ha scattato in ospedale l’altra figlia dell’asso brasiliano, subito dopo aver “completato una procedura programmata da mesi”. Nel post prima dei tre cuori con i colori del loro paese spiegano che tra due o tre giorni farà ritorno a casa per godersi il Natale con i suoi cari. E ha sottolineato come non fosse un ricovero improvviso, ma “programmato e facente parte del trattamento“. Visualizza questo post su ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche un appuntamento fissato da tempo per un ciclo di chemio mette in apprensione il Brasile e il mondo. Perché si tratta dello stato didi. Non a caso sono intervenute entrambe le figlie del campionissimo. Kely Nascimento con una foto di sua sorella Flavia Kurtz abbracciata al padre per rispondere a “tutto l’affetto che abbiamo ricevuto da tutti voi!!”. Proprio con una foto che ha scattato in ospedale l’altradell’asso, subito dopo aver “completato una procedura programmata da mesi”. Nel post prima dei tre cuori con i colori del loro paese spiegano che tra due o tre giorni farà ritorno a casa per godersi il Natale con i suoi cari. E ha sottolineato come non fosse un ricovero improvviso, ma “programmato e facente parte del trattamento“. Visualizza questo post su ...

Advertising

sportface2016 : #Pelé ancora in ospedale, ma tranquillizza tutti: 'Non vi preoccupate' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SOCIAL - Pelè rassicura: 'Ultima sessione di chemioterapia, non preoccupatevi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Pelè rassicura: 'Ultima sessione di chemioterapia, non preoccupatevi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SOCIAL - Pelè rassicura: 'Ultima sessione di chemioterapia, non preoccupatevi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Pelè rassicura: 'Ultima sessione di chemioterapia, non preoccupatevi' -