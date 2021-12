Calcio: Napoli, nuovi esami per Lozano danno esito negativo, continuerà ad essere monitorato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Napoli, 10 dic. - (Adnkronos) - "L'attaccante del Napoli Hirving Lozano, accompagnato dal responsabile sanitario del club azzurro Raffaele Canonico si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, a esami clinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo. Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni". Lo rende noto il Napoli con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il 26enne messicano è stato, nel match di ieri sera contro il Leicester in Europa League, è stato vittima di un tremendo impatto con un avversario e ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021), 10 dic. - (Adnkronos) - "L'attaccante delHirving, accompagnato dal responsabile sanitario del club azzurro Raffaele Canonico si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, aclinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato. Il giocatore sarànei prossimi giorni". Lo rende noto ilcon un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il 26enne messicano è stato, nel match di ieri sera contro il Leicester in Europa League, è stato vittima di un tremendo impatto con un avversario e ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo.

Advertising

sportmediaset : Europa League, #NapoliLeicester 3-2: azzurri secondi e agli spareggi per gli ottavi. #SportMediaset… - sscnapoli : Diego day, la celebrazione del Napoli al D10S del calcio Il giorno della memoria, la serata del Mito, la notte di R… - CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - TV7Benevento : Calcio: Napoli, nuovi esami per Lozano danno esito negativo, continuerà ad essere monitorato... - cn1926it : #Vergara, l’agente: “#Spalletti lo considera, giusto non sia entrato a gara in corso” -