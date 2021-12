(Di venerdì 10 dicembre 2021) L'ex Liverpool e Barcellona si era ritirato un anno fa BUENOS AIRES () - A poco più di un anno dal suo ritiro dalgiocato, El Jefecito si appresta a muovere i primi passi in panchina. ...

Advertising

RaiSport : #Calcio #Mascherano nuovo #ct Under 20 #Argentina L'ex Liverpool e Barcellona si era ritirato un anno fa Leggi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mascherano

Tiscali.it

...A poco più di un anno dal suo ritiro dalgiocato, El Jefecito si appresta a muovere i primi passi in panchina. La Federcalcio argentina ha annunciato che dal prossimo gennaio Javier...A poco più di un anno dal suo ritiro dalgiocato, El Jefecito si appresta a muovere i primi passi in panchina. La Federcalcio argentina ha annunciato che dal prossimo gennaio Javiersarà il nuovo ct dell'Under 20, ...L'ex Liverpool e Barcellona si era ritirato un anno fa BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - A poco più di un anno dal suo ritiro dal calcio giocato ... gennaio Javier Mascherano sarà il ...A poco più di un anno dal suo ritiro dal calcio giocato, El Jefecito si appresta a muovere i primi passi in panchina. La Federcalcio argentina ha annunciato che dal prossimo gennaio Javier Mascherano ...