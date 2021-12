Calcio | ladri a casa di Muriel durante partita Champions

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Non è bastata la delusione per la sconfitta della sua Atalanta contro il Villareal e la conseguente eliminazione dalla Chiampions League. Ieri sera Luis, rinndo nella sua abitazione di ...

Giunto nella sua casa ai piedi di Bergamo Alta l'attaccante colombiano, 30 anni, a Bergamo dal 2019, ha trovato tutto a soqquadro: da quanto si è appreso, igli avrebbero portato via orologi e ...col Villarreal, Luis Muriel ha avuto anche la spiacevole sorpresa di scoprire che iavevano fatto 'visita' alla sua abitazione.Un altro giocatore vittima dei ladri mentre è in campo. Questa volta è toccato a Luis Muriel, che dopo la delusione per la sconfitta della sua Atalanta contro il Villarreal e la conseguente eliminazio ...CHAMPIONS LEAGUE - Serata shock per Luis Muriel: il 30enne attaccante dell'Atalanta, di ritorno dalla sconfitta contro il Villarreal, ha scoperto la sua dimora ...