Calcio: Gerrard ad Anfield da rivale, Klopp 'Un giorno guiderà Reds' (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Ma fino al 95' lo stadio sarà con noi", assicura il tecnico del Liverpool LIVERPOOL (INGHILTERRA) - "Stevie sta facendo davvero bene, è molto giovane come allenatore ma penso che succederà e sarà ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Ma fino al 95' lo stadio sarà con noi", assicura il tecnico del Liverpool LIVERPOOL (INGHILTERRA) - "Stevie sta facendo davvero bene, è molto giovane come allenatore ma penso che succederà e sarà ...

Advertising

BetItaliaWeb : ????????????????Scommessa Premier League: Liverpool-Aston Villa è Klopp vs Gerrard - Ailand1992 : RT @cotugno_ada: ?? Ieri è stata una data importante per #Gerrard e tutto il #Liverpool: il 6 dicembre 1999 un ragazzino segnava il primo g… - MauroGiansante : RT @cotugno_ada: ?? Ieri è stata una data importante per #Gerrard e tutto il #Liverpool: il 6 dicembre 1999 un ragazzino segnava il primo g… - cotugno_ada : ?? Ieri è stata una data importante per #Gerrard e tutto il #Liverpool: il 6 dicembre 1999 un ragazzino segnava il… - frapietrella : Uno degli eroi di Istanbul oggi gestisce un albergo a Praga. E da piccolo tifava Milan. “Nel 2005 Dio ha tifato Liv… -