Calcio: Genoa, Johannes Spors è il nuovo general manager (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - Johannes Spors è il nuovo general manager dell'area football del Genoa. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del dirigente tedesco, ex direttore sportivo del Vitesse dal quale si è congedato giovedì con il match di Conference League vinto contro il Mura. Per Spors è l'inizio di una nuova avventura dopo la parentesi in Olanda di un anno e mezzo dove, per la prima volta in carriera, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo. La nuova proprietà del Genoa ha deciso di affidarsi ad un profilo giovane, occupando così la casella lasciata vuota dopo l'addio di Marroccu in concomitanza con la cessione della società. Il 39enne dirigente tedesco vanta diverse esperienze nel mondo del Calcio. Una carriera iniziata al fianco ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) -è ildell'area football del. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del dirigente tedesco, ex direttore sportivo del Vitesse dal quale si è congedato giovedì con il match di Conference League vinto contro il Mura. Perè l'inizio di una nuova avventura dopo la parentesi in Olanda di un anno e mezzo dove, per la prima volta in carriera, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo. La nuova proprietà delha deciso di affidarsi ad un profilo giovane, occupando così la casella lasciata vuota dopo l'addio di Marroccu in concomitanza con la cessione della società. Il 39enne dirigente tedesco vanta diverse esperienze nel mondo del. Una carriera iniziata al fianco ...

