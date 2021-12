Calcio: Barella, ‘convinto che andremo al mondiale’ (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 10 dic. – (Adnkronos) – “Siamo campioni d’Europa, anche gli altri dovrebbero essere preoccupati, non solo noi. C’è stato un periodo in cui la palla sembrava quasi non volesse entrare, abbiamo avuto le occasioni per qualificarci direttamente al Mondiale, ma evidentemente era destino questo nostro percorso. Proveremo in tutti i modi ad andare al Mondiale e sono convinto che ce la faremo”. Così il centrocampista dell’Inter e della Nazionale azzurra Nicolò Barella, nel corso di un’intervista a Sky Sport, sulle possibilità dell’Italia di qualificarsi alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 10 dic. – (Adnkronos) – “Siamo campioni d’Europa, anche gli altri dovrebbero essere preoccupati, non solo noi. C’è stato un periodo in cui la palla sembrava quasi non volesse entrare, abbiamo avuto le occasioni per qualificarci direttamente al Mondiale, ma evidentemente era destino questo nostro percorso. Proveremo in tutti i modi ad andare al Mondiale e sono convinto che ce la faremo”. Così il centrocampista dell’Inter e della Nazionale azzurra Nicolò, nel corso di un’intervista a Sky Sport, sulle possibilità dell’Italia di qualificarsi alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Blindare i big per venderne meglio uno o due: la doppia strategia dell'Inter su #Lautaro e #Barella - zazoomblog : Calcio: Barella sogno seconda stella per Inter mi scuso per lespulsione di Madrid - #Calcio: #Barella #sogno… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Barella: 'Con Inzaghi più serenità, due anni intensi e difficili' - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Barella: 'Con Inzaghi più serenità, due anni intensi e difficili' - TV7Benevento : Calcio: Barella, 'convinto che andremo al mondiale'... -