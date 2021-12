Calabria zona gialla, regole: ristoranti al chiuso, cosa cambia (Di sabato 11 dicembre 2021) Calabria in zona gialla da lunedì 13 dicembre – con Friuli Venezia Giulia e Alto Adige – e scattano nuove regole tra mascherina, ristoranti e bar al chiuso. Un’altra regione lascia la zona bianca, come stabilisce l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. La ‘retrocessione’ prevede nuove regole, a cominciare dalla principale misura: la mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto. Per il resto, il punto di riferimento rimane il Super green pass: il certificato riservato a vaccinati e guariti garantisce l’accesso ad una serie di attività e di servizi. Il Super green pass consente di entrare nei ristoranti al chiuso e sedersi al tavolo. In generale, il passaggio in zona ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021)inda lunedì 13 dicembre – con Friuli Venezia Giulia e Alto Adige – e scattano nuovetra mascherina,e bar al. Un’altra regione lascia labianca, come stabilisce l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. La ‘retrocessione’ prevede nuove, a cominciare dalla principale misura: la mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto. Per il resto, il punto di riferimento rimane il Super green pass: il certificato riservato a vaccinati e guariti garantisce l’accesso ad una serie di attività e di servizi. Il Super green pass consente di entrare neiale sedersi al tavolo. In generale, il passaggio in...

SkyTG24 : Il ministro della Salute Roberto #Speranza ha firmato l'ordinanza: da lunedì 13 dicembre la #Calabria passerà in zo… - fanpage : Ora è ufficiale, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza: la Calabria passa in zona gialla… - repubblica : Covid, Calabria da lunedì in zona gialla. Rezza: '26 casi di Omicron segnalati in Italia' - giulionazzaro : RT @luigivanti: Era da aprile (ben 8 mesi fa) che non si registrava un numero di contagi come oggi. Ricoveri in aumento un po' ovunque, 118… - 8e30it : Da lunedì 13 Calabria in zona gialla. Occhiuto: «Incentivo a fare meglio» -