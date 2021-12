Calabria in zona gialla, il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza: a rischio anche la Liguria e altre Regioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Calabria passa ufficialmente in zona gialla: l’aumento dei casi ha spinto il Ministro a inasprire le misure nella Regione e potrebbe non essere l’unica interessata dai provvedimenti. Il Governatore Occhiuto lo ha definito un incentivo, mentre Toti dalla Liguria si dice pessimista per il periodo di Natale. zona gialla in Calabria da lunedì 13: è la terza Regione a tornarci La giornata di oggi ha fatto segnare un nuovo triste traguardo: sono stati 20.497 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 10 dicembre 2021, mai così alti dallo scorso aprile. Il tasso di positività è schizzato al 2,9% ed è quindi necessario iniziare a considerare alcuni passaggi di Regioni in zone diverse da quella bianca. Una prima ordinanza ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lapassa ufficialmente in: l’aumento dei casi ha spinto ila inasprire le misure nella Regione e potrebbe non essere l’unica interessata dai provvedimenti. Il Governatore Occhiuto lo ha definito un incentivo, mentre Toti dallasi dice pessimista per il periodo di Natale.inda lunedì 13: è la terza Regione a tornarci La giornata di oggi ha fatto segnare un nuovo triste traguardo: sono stati 20.497 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 10 dicembre 2021, mai così alti dallo scorso aprile. Il tasso di positività è schizzato al 2,9% ed è quindi necessario iniziare a considerare alcuni passaggi diin zone diverse da quella bianca. Una prima ordinanza ...

