Calabria in giallo, Veneto a rischio. Cresce l'incidenza, intensive più affollate (Di venerdì 10 dicembre 2021) Arrivano come ogni venerdì i dati settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità e della Cabina di regia che si riferiscono al periodo tra il 3 e il 9 dicembre e che serviranno per decidere le fasce di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Arrivano come ogni venerdì i dati settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità e della Cabina di regia che si riferiscono al periodo tra il 3 e il 9 dicembre e che serviranno per decidere le fasce di ...

Advertising

TgLa7 : #Speranza firma ordinanza, #Calabria in giallo - DBarillarisson : Ci riempiono di bugie ci dicono che non siamo sani e abbiamo bisogno di una medicina, il vaccino, ma non è vero, ci… - LiveSicilia : Covid: Calabria in giallo, variante Omicron inizia a circolare - ThisIsAcri : Covid, la Calabria in giallo: Speranza ha firmato l’ordinanza - mister_ricci : RT @TgLa7: #Speranza firma ordinanza, #Calabria in giallo -