“Calabria in giallo? Colpa di anni di malasanità. E mancano le risorse per le assunzioni". Parla Occhiuto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Con tutta probabilità, per la Calabria, sarà un Natale in giallo. Occorrerà certamente fare attenzione, ma non è il momento degli allarmi, la situazione è ancora sotto controllo: “Cambierà poco, perché le restrizioni riguardano solo i non vaccinati, e torna l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ma questa misura l’abbiamo già reintrodotta qualche giorno fa. È giusto però che i calabresi prendano coscienza del fatto che, con un sistema sanitario fatiscente come il nostro, dobbiamo stare più attenti degli altri”. Il presidente Roberto Occhiuto anticipa l’ordinanza che dovrebbe arrivare nel pomeriggio da parte del ministro della Salute Roberto Speranza. Niente più zona bianca, a causa di una pressione ospedaliera che supera le soglie d’allerta: le terapie intensive risultano occupate al 10 per cento e il tasso di ricoveri arriva al 17 ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Con tutta probabilità, per la, sarà un Natale in. Occorrerà certamente fare attenzione, ma non è il momento degli allarmi, la situazione è ancora sotto controllo: “Cambierà poco, perché le restrizioni riguardano solo i non vaccinati, e torna l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ma questa misura l’abbiamo già reintrodotta qualche giorno fa. È giusto però che i calabresi prendano coscienza del fatto che, con un sistema sanitario fatiscente come il nostro, dobbiamo stare più attenti degli altri”. Il presidente Robertoanticipa l’ordinanza che dovrebbe arrivare nel pomeriggio da parte del ministro della Salute Roberto Speranza. Niente più zona bianca, a causa di una pressione ospedaliera che supera le soglie d’allerta: le terapie intensive risultano occupate al 10 per cento e il tasso di ricoveri arriva al 17 ...

Advertising

infoitinterno : Allerta Meteo, domani maltempo al Centro/Sud: allarme giallo in Calabria e Sicilia. I DETTAGLI - infoitinterno : Covid 19 Calabria, parametri in aumento. Domani la certezza del passaggio in giallo - QSanit : #Covid. Incidenza ancora in crescita. #PaTrento e #Calabria a rischio giallo da lunedì #Sanità - BasicLifeSupp : Covid. Incidenza ancora in crescita. Pa Trento e Calabria a rischio giallo da lunedì - Czinforma : -