Buone notizie per i tifosi della Salernitana | “Sono pronti ad acquistare il club!”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Stando a quanto riferito da Nicolò Schira, pare che un gruppo di imprenditori romani sia pronto adlaper circa trenta milioni. C’è un gruppo di imprenditori romania prendere la #. Sarebbero disposti a investire circa €30M. Attesa entro mercoledì 15 ufficializzazione del candidato a rilevare società (da concludere entro 31/12) pena esclusione da #SerieA. Il tempo stringe— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 10, 2021 Sarebbe una grande notizia per il club e per i suoi. Difatti, entro il 31 dicembre qualcuno dovrà acquisire le quote del club altrimenti, larischia l’esclusione dalla Serie A. Il club in evidente difficoltà sul campo potrebbe con questa notizia, risollevare le proprie sorti e sperare, insieme ai ...

Advertising

RobertoBurioni : Primi dati su omicron. Brutte notizie: sette pazienti vaccinati con terza dose sono stati infettati. Buone notizie:… - alexvespi : Assicuro, le agenzie non vedono l’ora di fare marcia indietro se emergeranno buone notizie (tutti ci speriamo e anc… - lauraboldrini : Buone notizie dall'#UnioneEuropa: i lavoratori autonomi della #gigeconomy dovranno essere assunti! Meno precariat… - Ardito98731919 : Moglie capo Immigrazione del Viminale indagata per caporalato! Le buone istituzioni - herisson13 : RT @RobertoBurioni: Primi dati su omicron. Brutte notizie: sette pazienti vaccinati con terza dose sono stati infettati. Buone notizie: di… -

Ultime Notizie dalla rete : Buone notizie

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Il Napoli ha comunicato che sono 'tutti negativi al Covid - 19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra'.BOLOGNA -per Sinisa Mihajlovic che ha ritrovato (anche se è presto darne il recupero come certo) Marko Arnautovic . L'attaccante atustriaco ha svolto una parte dell'allenamento insieme al resto ...L’Assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Agrigento Giovanni Vaccaro annuncia delle buone notizie per i cittadini agrigentini per quanto concerne il cimitero di Piano Gatta nella zona Nord –Ove ...(Milano, 10 Dicembre 2021) - Milano, 10 Dicembre 2021 - Con la nuova legge di bilancio è stato prorogato il Bonus Mobili: l’agevolazione che ...