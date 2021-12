Brozovic, futuro in bilico: il piano dell’Inter! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il futuro di Brozovic all‘Inter è in bilico, e Marotta sta mettendo in piedi un piano per trattenere il centrocampista croato che andrà in scadenza la prossima estate. Tuttosport sostiene che ci sia la volontà da parte del calciatore di prolungare il contratto con la società di Viale della Liberazione. Date però le grandi prestazioni del numero 77 nerazzurro e le lusinghe da parte di altre big europee, si cercherà di trovare un accordo su una base economica adeguata allo status del giocatore. Brozovic all’Inter dal gennaio 2015Tra domanda e offerta balla ancora un milione di euro, ma secondo le ultime indiscrezioni si dovrebbe trovare un accordo sulla base di 6 milioni di euro a stagione, se così non fosse Brozovic sarebbe ben disposto ad ascoltare nuove offerte. Piero ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ildiall‘Inter è in, e Marotta sta mettendo in piedi unper trattenere il centrocampista croato che andrà in scadenza la prossima estate. Tuttosport sostiene che ci sia la volontà da parte del calciatore di prolungare il contratto con la società di Viale della Liberazione. Date però le grandi prestazioni del numero 77 nerazzurro e le lusinghe da parte di altre big europee, si cercherà di trovare un accordo su una base economica adeguata allo status del giocatore.all’Inter dal gennaio 2015Tra domanda e offerta balla ancora un milione di euro, ma secondo le ultime indiscrezioni si dovrebbe trovare un accordo sulla base di 6 milioni di euro a stagione, se così non fossesarebbe ben disposto ad ascoltare nuove offerte. Piero ...

