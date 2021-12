Brokeback Mountain, Josh Hartnett rimpiange il no al film con Joaquin Phoenix: "Ho sempre sognato di baciarlo" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Josh Hartnett ha rivelato che lui e Joaquin Phoenix erano la prima scelta per I segreti di Brokeback Mountain, ma lui è stato costretto a rifiutare; oggi confessa il suo più grande rimpianto. Prima di Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, I segreti di Brokeback Mountain era stato offerto a Josh Hartnett e Joaquin Phoenix. Hatnett ha preferito declinare e il progetto diretto da Ang Lee ha preso tutt'altra direzione, ma oggi sembra essersi pentito del rifiuto. "Stavo per girare I segreti di Brokeback Mountain", ha confessato di recente Josh Hartnett all'outlet australiano News.com.au "ma sono stato costretto a rinunciare per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha rivelato che lui eerano la prima scelta per I segreti di, ma lui è stato costretto a rifiutare; oggi confessa il suo più grande rimpianto. Prima di Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, I segreti diera stato offerto a. Hatnett ha preferito declinare e il progetto diretto da Ang Lee ha preso tutt'altra direzione, ma oggi sembra essersi pentito del rifiuto. "Stavo per girare I segreti di", ha confessato di recenteall'outlet australiano News.com.au "ma sono stato costretto a rinunciare per ...

