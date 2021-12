(Di venerdì 10 dicembre 2021) All’interno 13 tracce, 10 featuring e la versione spagnola della hit che ha segnato uno spartiacque nella carriera di: “Sei di mattina” uori oggi, venerdì 10 dicembre, “”, ilatteso disco del rapper multiplatinoper Honiro Label, disponibile ovunque. La title track è il brano di spicco nell’, in cui il rapper, che in 10 anni di carriera ha superato i 90 milioni di stream totali , ripercorre la sua carriera con tanto cuore e una valanga di onestà. Tredici tracce, dodici inediti e la versione acustica, in spagnolo del brano “Sei di mattina”, uscito nel 2012, biglietto da visita died uno dei brani più longevi dell’ultimo decennio di musica italiana. Questa canzone è da considerarsi una pietra miliare per un’intera ...

Advertising

LaNotifica : Briga: il nuovo album “Lunga Vita” raccontato track by track - MontiFrancy82 : Venerdì 10 dicembre esce “LUNGA VITA”, il nuovo atteso disco del rapper multiplatino @MattiaBriga - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 10 dicembre esce “LUNGA VITA”, il nuovo atteso disco del rapper multiplatino @MattiaBriga - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 10 dicembre esce “LUNGA VITA”, il nuovo atteso disco del rapper multiplatino BRIGA - SocialArtistOF2 : Fuori OGGI il nuovo album di @MattiaBriga, #LunaVita. -

Ultime Notizie dalla rete : Briga nuovo

torna con 'Lunga vita' , il suodisco fuori per Honiro Label. Tredici tracce, dodici inediti e la versione acustica e in spagnolo del brano "Sei di mattina", uscito nel 2012. Il brano ...Ilrecord minimo delle nascite (405 mila) e l'elevato numero di decessi (740 mila) aggravano ... Come nel 2019, il rapporto di mascolinità più alto si registra aAlta in provincia di Cuneo (...Preparate sciarpa e guanti per questo fine settimana tra neve e ghiaccio. Proseguono le iniziative legate al Natala in tutta la provincia tra mercatini, concerti e lucine colorate ...Un album per festeggiare 10 anni di carriera. "È un momento speciale, ci sono tutte le mie tappe. È un lavoro significativo anche perché è stato partorito in una pandemia con tutte le difficoltà del c ...