Boxe | Fabio Turchi torna sul ring | domani sfida a Vukasin Obradovic | un test verso l’Europeo dei cruiser

(Di venerdì 10 dicembre 2021)tornerà a combattere sabato 11 dicembre.il ribattezzato Stone Crusher, che vanta un record di 19 vittorie e 1 sola sconfitta (contro il britannico Tommy McCarthy l’11 ottobre 2010, quando perse il titolo internazionale WBC a Trento), rimetterà piede sulin quello che egli stesso ha definito “unprima del match valevole per il campionato d’Europa“. Il pugile toscano ha disputato l’ultimo incontro lo scorso 16 aprile, quando ebbe la meglio sul francese Dylan Bregeon ai punti con verdetto unanime. In quell’occasione il 28enne si laureò Campione dell’Unione Europa per i pesi(la cintura era vacante). Il nostro massimo leggero se la dovrà vedere contro il non irresistibile serbo(record di 6 vittorie ...

Advertising

Eliana99914251 : Ma l’incontro tra forze uguali (come la boxe) invocato da Fabio Volo non vuol dire x esempio la Dottssa Viola e il… - sportface2016 : #Boxe | #RingRoosters: il fiorentino Fabio #Turchi sarà lo sfidante del serbo Vukasin #Obradovic - StampToscana : Boxe: Fabio Turchi combatterà l’11 dicembre a Ring Roosters - StampToscana : Boxe: Fabio Turchi combatterà l’11 dicembre a Ring Roosters - StampToscana - zazoomblog : Boxe Fabio Turchi torna sul ring: “Sabato 11 dicembre un test verso l’Europeo” - #Fabio #Turchi #torna #ring: #“Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Fabio

Torna la grandea Milano. Domani, alla MGM di Milano, andrà in scena l'11a edizione di Ring Roosters. Tanta l'attesa per vedere sul ringTurchi (19 - 13 - 1). Il pugile fiorentino, sfidante ufficiale al ...è un professionista affermato, lo sfidante ufficiale al titolo europeo. 'Ring Roosters' è nato per dare ai giovani pugili la possibilità di combattere spesso, fare esperienza e costruirsi un ...Fabio Turchi tornerà a combattere sabato 11 dicembre. Domani il ribattezzato Stone Crusher, che vanta un record di 19 vittorie e 1 sola sconfitta (contro il britannico Tommy McCarthy l'11 ottobre 2010 ...Sabato 11 dicembre all’MGM di Milano, in Via Marco D’Agrate 23, nel quartiere Corvetto, per la Ring Roster di Francis Rizzo, giornata di grande boxe ...