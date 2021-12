Botte per lo smalto sulle unghie. Arrestati dalla polizia anche i quattro minori del branco (Di venerdì 10 dicembre 2021) FANO - Pestaggio per lo smalto sulle unghie di un ragazzo e rapina alla Rocca Malatestiana, scatta la misura della custodia cautelare in carcere per quattro minorenni che vi hanno preso parte . La ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 10 dicembre 2021) FANO - Pestaggio per lodi un ragazzo e rapina alla Rocca Malatestiana, scatta la misura della custodia cautelare in carcere perminorenni che vi hanno preso parte . La ...

Advertising

OGGIRIO : @oldpaolo @GiuseppeConteIT @OmbraDuca Già ad agosto 2020 .. Come abbiamo speso i 100 miliardi dell'emergenza… - Danielatonini5 : Per lui era più importante la bella auto,per lei giustificarsi con Eliana dando colpa ai prelemi,i paparazzi,ig di… - Atreju2021 : RT @ilgiornale: Ad Atreju 2021 c'è spazio anche per continuare a parlare di Willy Monteiro, il giovane massacrato di botte nel settembre 20… - mjstycloudsx_ : - mi dispiace per le cose che ti ho detto e per le botte che ti ho dato - veramente so io che t'avrei fatto nero, m… - cbucciarelli07 : RT @Libero_official: Voleva vivere 'all'occidentale', ha subito botte e angherie per anni: poi è stata costretta a sposare il cugino. #Ferr… -