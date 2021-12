Borsa, perché il balzo dell’inflazione Usa non ha spaventato gli investitori (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il dato è risultato sì in rialzo ma in linea con le attese. In più il 6,8% potrebbe rappresentare il picco dopo la discesa dei prezzi di petrolio e gas Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il dato è risultato sì in rialzo ma in linea con le attese. In più il 6,8% potrebbe rappresentare il picco dopo la discesa dei prezzi di petrolio e gas

Ultime Notizie dalla rete : Borsa perché Elon Musk pensa di mollare tutto e fare l'influencer: il tweet clamoroso ... facendo crollare il valore del titolo in Borsa (qui abbiamo spiegato quante azioni ha venduto e perché ). Da quel momento ha continuato a vendere, per 5 settimane di fila, azioni per quasi 12 ...

Eurozona: titoli 'sicuri' in euro verso quota 5.400 mld entro 5 anni, asset sempre piu' credibili - 3 L'economista del Mes segnala che gli esperti di mercato dell'Eurex (la borsa che ospita il 'future' sul Bund) ritengono che i componenti di un nuovo strumento di 'futures' su asset sicuri 'dovrebbero ...

