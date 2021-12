Borsa: Milano gira in calo ( - 0,2%) malgrado Wall Street (Di venerdì 10 dicembre 2021) Piazza Affari azzera i guadagni e passa in ribasso facendo peggio di altri listini europei dopo l'avvio in lieve rialzo di Wall Street, dove tuttavia l'indice S&P 500 oscilla, alle prese col dato sull'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Piazza Affari azzera i guadagni e passa in ribasso facendo peggio di altri listini europei dopo l'avvio in lieve rialzo di, dove tuttavia l'indice S&P 500 oscilla, alle prese col dato sull'...

