Borsa: Europa tutta negativa nel finale con Wall Street (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le Borse europee si portano tutte in calo nel finale di seduta in scia a Wall Street dove gli indici sono passati in negativo dopo aver accolto inizialmente senza timori il dato sull'inflazione Usa a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le Borse europee si portano tutte in calo neldi seduta in scia adove gli indici sono passati in negativo dopo aver accolto inizialmente senza timori il dato sull'inflazione Usa a ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa tutta negativa nel finale con Wall Street: Milano cede lo 0,5%, Parigi -0,23%, sotto la parità Franco… - Strade_Magazine : O la borsa, o la vita! L'Europa unita e le bugie dei governi Senza procedere sulla strada della piena integrazione… - fisco24_info : Borsa: Milano gira in calo (-0,2%) malgrado Wall Street: Europa contrastata dopo dato inflazione Usa - fisco24_info : Borsa: Milano solida (+0,2%) dopo dati Usa, Europa cauta: Spread stabile. In Piazza Affari bene Stellantis, debole… - infoiteconomia : Borsa: Europa apre nervosa in attesa inflazione Usa, a Milano (-0,3%) giu' Tim - Il Sole 24 ORE -