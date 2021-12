Bonus vacanze 2021, la guida completa: come utilizzarlo entro il 31 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è ancora tempo per poter utilizzare il Bonus vacanze 2021. Non è più possibile fare domanda, ma chi non ha ancora utilizzato il Bonus ha tempo fino al 31 dicembre 2021 per farlo, presso le strutture ricettive del nostro Paese o, con la modifica introdotta dal Decreto Sostegni bis, anche presso agenzie di viaggi e tour operator. Il Bonus può quindi essere ancora utilizzato per le vacanze di Natale, tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di partenze annullate, anche a causa Covid, il voucher non sarà rimborsabile. I soggiorni prenotabili possono anche superare la data del 31 dicembre, l’importante è che almeno un giorno rientri in questa data. Ad esempio sarà possibile prenotare un soggiorno che va dal 30 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è ancora tempo per poter utilizzare il. Non è più possibile fare domanda, ma chi non ha ancora utilizzato ilha tempo fino al 31per farlo, presso le strutture ricettive del nostro Paese o, con la modifica introdotta dal Decreto Sostegni bis, anche presso agenzie di viaggi e tour operator. Ilpuò quindi essere ancora utilizzato per ledi Natale, tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di partenze annullate, anche a causa Covid, il voucher non sarà rimborsabile. I soggiorni prenotabili possono anche superare la data del 31, l’importante è che almeno un giorno rientri in questa data. Ad esempio sarà possibile prenotare un soggiorno che va dal 30 ...

