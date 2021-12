Bonus Natale 2021 fino a 1400 euro | di cosa si tratta e come funziona

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) In arrivo un nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà in vista per le festività natalizie. Nella fattispecie sidelspesaa a 1.400a nucleo familiare da poter spendere per gli acquisti di beni alimentari e di prima necessità.: disie L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.