Bonomi | sciopero generale sbagliato è un problema per Italia

"Credo che lo sciopero generale sia un problema per l'Italia, in una diatriba tra una parte del sindacato e il governo chi viene penalizzato è il mondo del lavoro e delle imprese. Mi sembra che sia ...

Cgil e Uil: per il dialogo scelte forti. Cisl pronta a mediare Non è questa la strada giusta", commenta Bonomi, "Si ritiene ancora che il ricatto dello sciopero sia un mezzo per ottenere quello che uno chiede, un mezzo che porta a rifiutare ogni confronto con il ...

Lo sciopero generale del 16 dicembre non basta! CGIL e UIL si sono decise a proclamare lo sciopero generale per la giornata del 16 dicembre. Uno sciopero generale contro la Legge di Stabilità del governo è di per sé un fatto positivo. Tanto più a d ...

