Bonomi a testa bassa contro lo sciopero Landini | lui non ne ha mai avuto bisogno

(Di sabato 11 dicembre 2021) Logenerale? «Un problema per l’Italia», una manifestazione identitaria», uno «strumento rituale». Carlo, presidente di Confindustria, va all’attacco dei sindacati, in compagnia delle destre. «folle e assurdo», gli fa eco Matteo Salvini. «si è montato lae sicuramente non vuole bene all’Italia: spero ci ripensi». Il leghista si rivolge al Pd: «Spero che dica e faccia qualcosa perché bloccare il paese il 16 dicembre nella condizione sanitaria, sociale ed economica che stiamo vivendo sarebbe una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ciccio_87XX : @vitalbaa Ad ogni modo fa bene Bonomi a spararle sempre più grosse, saranno i suoi associati a far cadere la sua testa. -

Ultime Notizie dalla rete : Bonomi testa

Il Manifesto

' Landini si è montato lae sicuramente non vuole bene all'Italia, spero ci ripensi', ...: SCIOPERO STRADA SBAGLIATA E PROBLEMA PER L'ITALIA ' Credo che lo sciopero sia un problema per l'...... ma è altrettanto evidente che ce ne sia una sostanziale:non lo avrebbe mai chiamato se non fosse stato alladi una delle imprese più grandi tra quelle iscritte a Confindustria , e tra ...Confindustria e la destra contro i sindacati: «Folle e assurda la scelta dei sindacati». Conte: vanno ascoltati.Tensione nel Governo per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil: Salvini attacca, Conte sta con i sindacati Lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per il 16 dicembre spacca la maggioranza.