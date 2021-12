Bolzano, caso Neumair: Benno rinviato a giudizio (Di venerdì 10 dicembre 2021) commenta Rinvio a giudizio per Benno Neumair, il trentenne che il 4 gennaio uccise i suoi genitori, Laura e Peter, strangolandoli con un cordino e gettando poi i loro cadaveri nel fiume Adige dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) commenta Rinvio aper, il trentenne che il 4 gennaio uccise i suoi genitori, Laura e Peter, strangolandoli con un cordino e gettando poi i loro cadaveri nel fiume Adige dal ...

