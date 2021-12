Bollettino Covid oggi, venerdì 10 dicembre: contagi, morti, guariti regione per regione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Bollettino completo riguardante l’emergenza Covid 19 in Italia, aggiornato alla giornata odierna, ovvero venerdì 10 dicembre 2021 regione per regione. Prosegue il lavoro di monitoraggio dei dati sul territorio nazionale. Di seguito i numeri ufficiali legati al reale impatto del Coronavirus nel Bel Paese. Nel dettaglio, oggi si registrano 20.497 nuovi contagi, 118 morti, 11.777 guariti, 183.313 tamponi molecolari, 816 (+5) ricoverati in terapia intensiva, 6.483 (+150) ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono +8.595 gli attualmente positivi in più, per un totale di 263.148. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, regione PER ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilcompleto riguardante l’emergenza19 in Italia, aggiornato alla giornata odierna, ovvero102021per. Prosegue il lavoro di monitoraggio dei dati sul territorio nazionale. Di seguito i numeri ufficiali legati al reale impatto del Coronavirus nel Bel Paese. Nel dettaglio,si registrano 20.497 nuovi, 118, 11.777, 183.313 tamponi molecolari, 816 (+5) ricoverati in terapia intensiva, 6.483 (+150) ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono +8.595 gli attualmente positivi in più, per un totale di 263.148. ILE I NUMERI ODIERNI,PER ...

