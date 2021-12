Bollettino covid in Campania: incidenza aumenta al 4,58%, undici i decessi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Continua a salire, in Campania, il tasso di incidenza. Nelle ultime 24 ore sono 1.665 i casi positivi al covid su 36.340 test esaminati. Se ieri il tasso di incidenza era pari al 4,25%, oggi sale al 4,58%. undici le persone decedute. Negli ospedali resta piuttosto stabile la situazione nelle terapie intensive con 26 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); lieve calo in degenza dove i posti letto occupati sono 345 (-3 rispetto a ieri). Questo il Bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.665 Test: 36.340 Deceduti: 11? Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 26 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Continua a salire, in, il tasso di. Nelle ultime 24 ore sono 1.665 i casi positivi alsu 36.340 test esaminati. Se ieri il tasso diera pari al 4,25%, oggi sale al 4,58%.le persone decedute. Negli ospedali resta piuttosto stabile la situazione nelle terapie intensive con 26 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); lieve calo in degenza dove i posti letto occupati sono 345 (-3 rispetto a ieri). Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.665 Test: 36.340 Deceduti: 11? Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 26 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di ...

