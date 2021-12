Bollettino Covid di oggi 10 dicembre: 20.497 casi (mai così tanti dal 3 marzo) e 118 i decessi. Tasso di positività al 2,8% (Di venerdì 10 dicembre 2021) Covid, il Bollettino di oggi venerdì 10 dicembre 2021. Superati 20mila casi in un giorno: sono 20.497 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore dal Ministero della Salute, mai... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 10 dicembre 2021), ildivenerdì 102021. Superati 20milain un giorno: sono 20.497 i nuovipositivi registrati nelle ultime 24 ore dal Ministero della Salute, mai...

