Bollettino Covid di oggi 10 dicembre | 20 497 casi mai così tanti dal 3 aprile e 118 i decessi Tasso di positività al 2 | 8%

Advertising

RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - NicolaPorro : Poche righe, ma che colpiscono il segno. Dedicate un minuto a questa lettera: è un pugno allo stomaco alla liturgia… - SkyTG24 : L'amministratore delegato di #Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite dura… - GGennarp : Bollettino Covid di oggi 10 dicembre: 20.497 casi (mai così tanti dal 3 marzo) e 118 i decessi. Tasso di positività… - rep_milano : Covid, il bollettino di oggi 10 dicembre in Lombardia: 3.474 nuovi casi e 21 vittime. Tasso di positività al 2,1% -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

AGI - Cresce la curva epidemica in Italia. Sono 20.497 i nuovi casinelle 24 ore in Italia (contro i 17.959 di ieri) , mai così tanti dallo scorso 3 aprile quando i contagi furono 21.261 . I tamponi sono 716.287 (ieri 312.828) con un tasso di positività in calo ...Le note delapprofondimento Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del, si legge che "la Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei ...Ed oggi si abbatte anche il muro dei mille contagi. Sono 1.143 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, oltre 350 in più rispetto al bollettino di ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo c ...Arriva l'ufficialità dal ministro della salute Roberto Speranza che ha firmato l'ordinanza per il passaggio della Calabria in area gialla da lunedì 16 dicembre ...