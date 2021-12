Advertising

fattoquotidiano : Bollette, governo confuso di fronte al rischio di maxi rincari. Giorgetti: “Servono tanti soldi”; Cingolani: “Non s… - fisco24_info : Bollette:Giorgetti,ci saranno altre misure,lavora Cingolani: Se surriscaldamento proseguirà diventerà problema molt… - iconanews : Bollette:Giorgetti,ci saranno altre misure,lavora Cingolani - sdavite110 : Non credo Draghi ?? sul caro bollette abbia scelto per PdR @Quirinale la discussione di riforma del fisco è un accor… - FLEPAR__ : RT @fattoquotidiano: Bollette, governo confuso di fronte al rischio di maxi rincari. Giorgetti: “Servono tanti soldi”; Cingolani: “Non si p… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Giorgetti

Agenzia ANSA

... ha detto. Parole che erano arrivate anche dalla Cna. I rincari delleenergetiche sono insostenibili e l'intervento del Governo è opportuno ma insufficiente, aveva affermato il ...La misura di ieri sullenon è stata l'ultima. "No", ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarloall'assemblea della Cna. "Ieri sono state trovare misure ulteriori, altre si troveranno, il ...Giorgetti preoccupato: "Problema molto serio se il rincaro prosegue nel 2022". Cna: "Fare di più per non spegnere le pmi". Tabarelli: "Intervento non basta" ...La misura di ieri sulle bollette non è stata l'ultima. "No", ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti all'assemblea della Cna. (ANSA) ...