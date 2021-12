Bohemian Rhapsody, Roger Taylor: "Sacha Baron Cohen avrebbe fatto schifo nel ruolo di Freddie Mercury" (Di venerdì 10 dicembre 2021) A proposito di Bohemian Rhapsody, il batterista dei Queen Roger Taylor non crede che Sacha Baron Cohen sarebbe stato adatto per interpretare Freddie Mercury nel film. Bohemian Rhapsody ha diviso pubblico e della critica, e nonostante gli Oscar vinti, c'è chi avrebbe preferito scelte diverse per il film su Freddie Mercury, come ad esempio Sacha Baron Cohen nel ruolo del leader dei Queen. Ma Roger Taylor non è affatto d'accordo. Il batterista della storica band inglese ha infatti commentato i piani originali per un film con ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) A proposito di, il batterista dei Queennon crede chesarebbe stato adatto per interpretarenel film.ha diviso pubblico e della critica, e nonostante gli Oscar vinti, c'è chipreferito scelte diverse per il film su, come ad esempioneldel leader dei Queen. Manon è afd'accordo. Il batterista della storica band inglese ha infatti commentato i piani originali per un film con ...

