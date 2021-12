Black Mafia, cos’è l’organizzazione criminale importata dalla Nigeria (Di venerdì 10 dicembre 2021) Andrà in onda in prima serata venerdì 10 dicembre su Rai 3 il documentario Black Mafia. Un’importante inchiesta tratta dal libro Mafia Nigeriana del giornalista Sergio Nazzaro. Il documentario è stato affidato alla regia di Romano Montesarchio. In Italia ci si preoccupava poco della Mafia Nigeriana. Si sapeva che esisteva e che era in affari con la Camorra e la Mafia siciliana, ma gli inquirenti credevano che fosse un fenomeno di poco conto. Poi nel 2012 una squadra di agenti della polizia locale di Torino raccolse la denuncia di una ragazza Nigeriana. Ne venne fuori un’inchiesta spaventosa. della magistratura (conosciuta come Athenaeum) che gettò luce su una delle realtà criminali più violente e oscure. Coltelli, machete, pistole, catene, fucili, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Andrà in onda in prima serata venerdì 10 dicembre su Rai 3 il documentario. Un’importante inchiesta tratta dal librona del giornalista Sergio Nazzaro. Il documentario è stato affidato alla regia di Romano Montesarchio. In Italia ci si preoccupava poco dellana. Si sapeva che esisteva e che era in affari con la Camorra e lasiciliana, ma gli inquirenti credevano che fosse un fenomeno di poco conto. Poi nel 2012 una squadra di agenti della polizia locale di Torino raccolse la denuncia di una ragazzana. Ne venne fuori un’inchiesta spaventosa. della magistratura (conosciuta come Athenaeum) che gettò luce su una delle realtà criminali più violente e oscure. Coltelli, machete, pistole, catene, fucili, ...

