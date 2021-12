Biathlon, la start list dell’inseguimento maschile di Hochfilzen 2021: orari, pettorali e italiani in gara (Di venerdì 10 dicembre 2021) La start list dell’inseguimento maschile della tappa di Coppa del Moondo di Biathlon 2021/2022 di Hochfilzen, in Austria. I pettorali di partenza, gli azzurri in gara e gli orari di riferimento. Appuntamento alle ore 12:15 di sabato 11 dicembre. 4 gli italiani al via. Con il pettorale nº 23 Lukas Hofe, con il 26 Thomas Bormolini, con il 31 Dominik Windisch e con il 41 Tommaso Giacomel. DI SEGUITO, LA start list COMPLETA CON I DISTACCHI ALLA PARTENZA: 1 KUEHN Johannes GER 0:00 2 PONSILUOMA Martin SWE +0:14 3 SMOLSKI Anton BLR +0:21 4 LOGINOV Alexander RUS +0:22 5 BOE Tarjei NOR +0:23 6 JACQUELIN Emilien FRA +0:24 7 FILLON MAILLET Quentin FRA +0:25 8 ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladella tappa di Coppa del Moondo di/2022 di, in Austria. Idi partenza, gli azzurri ine glidi riferimento. Appuntamento alle ore 12:15 di sabato 11 dicembre. 4 glial via. Con il pettorale nº 23 Lukas Hofe, con il 26 Thomas Bormolini, con il 31 Dominik Windisch e con il 41 Tommaso Giacomel. DI SEGUITO, LACOMPLETA CON I DISTACCHI ALLA PARTENZA: 1 KUEHN Johannes GER 0:00 2 PONSILUOMA Martin SWE +0:14 3 SMOLSKI Anton BLR +0:21 4 LOGINOV Alexander RUS +0:22 5 BOE Tarjei NOR +0:23 6 JACQUELIN Emilien FRA +0:24 7 FILLON MAILLET Quentin FRA +0:25 8 ...

