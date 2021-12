Biathlon, la start list dell’inseguimento femminile di Hochfilzen 2021: orari, pettorali e italiane in gara (Di venerdì 10 dicembre 2021) La start list dell’inseguimento femminile della tappa di Coppa del Moondo di Biathlon 2021/2022 di Hochfilzen, in Austria. I pettorali di partenza, gli azzurri in gara e gli orari di riferimento. Appuntamento alle ore 14:30 di domenica 12 dicembre. 3 italiane al via, con il 7 Lisa Vittozzi, con il 33 Dorothea Wierer e con il 42 Samuela Comola. DI SEGUITO, LA start list COMPLETA CON I DISTACCHI ALLA PARTENZA: 1. SOLA Hanna BLR 0:00 2. BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA +0:47 3. ROISELAND Marte Olsbu NOR +0:50 4. LIEN Ida NOR +0:52 5. OEBERG Hanna SWE +0:57 6. ECKHOFF Tiril NOR +1:077. VITTOZZI Lisa ITA +1:07 8. ALIMBEKAVA Dzinara BLR +1:08 9. BENDIKA Baiba LAT +1:12 10. HINZ ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladella tappa di Coppa del Moondo di/2022 di, in Austria. Idi partenza, gli azzurri ine glidi riferimento. Appuntamento alle ore 14:30 di domenica 12 dicembre. 3al via, con il 7 Lisa Vittozzi, con il 33 Dorothea Wierer e con il 42 Samuela Comola. DI SEGUITO, LACOMPLETA CON I DISTACCHI ALLA PARTENZA: 1. SOLA Hanna BLR 0:00 2. BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA +0:47 3. ROISELAND Marte Olsbu NOR +0:50 4. LIEN Ida NOR +0:52 5. OEBERG Hanna SWE +0:57 6. ECKHOFF Tiril NOR +1:077. VITTOZZI Lisa ITA +1:07 8. ALIMBEKAVA Dzinara BLR +1:08 9. BENDIKA Baiba LAT +1:12 10. HINZ ...

