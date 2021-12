Biathlon | inseguimento maschile Hochfilzen 2021 domani in tv | programma | orari e diretta streaming

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il, glie latv dell’di, valido per la terza tappa della Coppa del Mondo/2022 di. Secondo appuntamento sulle piste austriache a partire dalle ore 12.15 di11 dicembre. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+.OLIMPIADI PECHINO 2022 ILCOMPLETO DELLA TAPPA SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon inseguimento

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON Si riprende la ricorsa dopo il double header di Oestersund in una condizione di classifica ... strepitoso nell'inseguimento a Oestersund (settimo). Nell'occasione il Comitato Organizzatore ha cercato di riavvicinare al biathlon un gran numero di ... mentre nella mattinata di domenica 12 dicembre le stesse categorie si sfideranno nell'inseguimento. Il programma, gli orari e la diretta tv dell'inseguimento maschile di Hochfilzen, valido per la terza tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon.