Biathlon, il tedesco Johannes Kuehn vince la sprint di Hochfilzen, 23° Lukas Hofer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il tedesco Johannes Kuehn si impone nella 10 km sprint di Hochfilzen che dà il via alla terza tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon: il teutonico vince davanti allo svedese Martin Ponsiluoma ed al bielorusso Anton Smolski. In casa Italia il migliore è Lukas Hofer, 23°. A punti Thomas Bormolini, 26°, e Dominik Windisch, 31°. Si qualifica per l’inseguimento Tommaso Giacomel, 41°, mentre non ce la fa Didier Bionaz, 70°. In tanti trovano lo zero a terra, ma dopo il primo poligono il migliore è il russo Alexander Loginov, che rifila 10?8 al norvegese Tarjei Boe e 12?1 al tedesco Johannes Kuehn. Tra gli azzurri ottimo sesto a 13?8 Tommaso Giacomel, trovano lo zero anche Bormolini ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilsi impone nella 10 kmdiche dà il via alla terza tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di: il teutonicodavanti allo svedese Martin Ponsiluoma ed al bielorusso Anton Smolski. In casa Italia il migliore è, 23°. A punti Thomas Bormolini, 26°, e Dominik Windisch, 31°. Si qualifica per l’inseguimento Tommaso Giacomel, 41°, mentre non ce la fa Didier Bionaz, 70°. In tanti trovano lo zero a terra, ma dopo il primo poligono il migliore è il russo Alexander Loginov, che rifila 10?8 al norvegese Tarjei Boe e 12?1 al. Tra gli azzurri ottimo sesto a 13?8 Tommaso Giacomel, trovano lo zero anche Bormolini ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: Prima vittoria in carriera per il tedesco Kuehn nella Sprint di Hochfilzen, ventitreesimo Hofer #biathlon #biathl… - OA_Sport : Tre italiani a punti, in quattro faranno l'inseguimento - neveitalia : Biathlon: Prima vittoria in carriera per il tedesco Kuehn nella Sprint di Hochfilzen, ventitreesimo Hofer #biathlon… - vitasportivait : #Biathlon | #CoppaDelMondo #Hochfilzen ???? Johannes #Kuehn ?????? vince la sprint maschile!!! Il tedesco precede M. P… -