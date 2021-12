Biathlon, IBU Junior Cup 2021-2022: Sara Scattolo vince nella 12.5 km individuale in Val Martello (Di venerdì 10 dicembre 2021) Prosegue con un successo per l’Italia la prima tappa della IBU Junior Cup 2021-2022 di Biathlon: in Val Martello la 12.5 km individuale femminile vede il dominio di Sara Scattolo (2 errori), che chiude in 43’18?7, mettendo in fila due tedesche, con Luise Mueller (2 errori) seconda a 1’04?8 e Selina Marie Kastl (2 errori) terza a 1’40?8. Così le altre cinque azzurrine oggi in gara: 11ma Ilaria Scattolo (3 errori) a 3’15?0, 13ma Fabiana Carpella (4 errori) a 3’56?7, 27ma Gaia Brunetto (6 errori) a 5’38?0, 29ma Astrid Plosch (4 errori) a 5’40?3, 66ma Serena Del Fabbro (14 errori) a 13’29?3. ORDINE D’ARRIVO 12.5 KM individuale 1 40 Scattolo Sara ITA 1 0 1 0 2 41:18.7 43:18.7 0.0 60 160 2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Prosegue con un successo per l’Italia la prima tappa della IBUCupdi: in Valla 12.5 kmfemminile vede il dominio di(2 errori), che chiude in 43’18?7, mettendo in fila due tedesche, con Luise Mueller (2 errori) seconda a 1’04?8 e Selina Marie Kastl (2 errori) terza a 1’40?8. Così le altre cinque azzurrine oggi in gara: 11ma Ilaria(3 errori) a 3’15?0, 13ma Fabiana Carpella (4 errori) a 3’56?7, 27ma Gaia Brunetto (6 errori) a 5’38?0, 29ma Astrid Plosch (4 errori) a 5’40?3, 66ma Serena Del Fabbro (14 errori) a 13’29?3. ORDINE D’ARRIVO 12.5 KM1 40ITA 1 0 1 0 2 41:18.7 43:18.7 0.0 60 160 2 ...

