Biathlon | IBU Junior Cup 2021-2022 | Elia Zeni terzo nella 15 km individuale in Val Martello

Si apre con un podio per l'Italia la prima tappa della IBU Junior Cup 2021-2022 di Biathlon: in Val Martello la 15 km individuale maschile vede il terzo posto di Elia Zeni (1 errore), che chiude a 36?2 dal vincitore odierno, il tedesco Darius Lodl (1 errore), primo in 44:41.2. Seconda piazza per l'ucraino Stepan Kinash (20/20 al tiro), a 12?0 dal teutonico. Così gli altri cinque azzurrini oggi in gara: 11° Thomas Daziano (1 errore) a 1'45?6, 23° Nicolò Betemps (4 errori) a 3'16?7, 41° Fabio Piller Cottrer (3 errori) a 5'01?9, 57° Marco Barale (7 errori) a 8'03?4, 88° Stefan Navillod (11 errori) a 12'27?5. ORDINE D'ARRIVO 15 KM individuale 1 74 LODL Darius GER 0 1 0 0 1 43:41.2 44:41.2 0.0 60 160 2 52 KINASH Stepan UKR ...

