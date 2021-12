Bianchi sullo sciopero: “Abbiamo messo 10 miliardi per la scuola e assunto gli insegnanti. La posizione dei sindacati è ingiusta ma la rispetto” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Patrizio Bianchi commenta lo sciopero dei lavoratori della scuola del 10 dicembre, che come affluenza si attesta intorno al 6%, ricordando gli investimenti che il Governo ha fatto per la scuola fino ad oggi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 dicembre 2021) Patriziocommenta lodei lavoratori delladel 10 dicembre, che come affluenza si attesta intorno al 6%, ricordando gli investimenti che il Governo ha fatto per lafino ad oggi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bianchi sullo sciopero: “Abbiamo messo 10 miliardi per la scuola e assunto gli insegnanti. La posizione dei sindaca… - athousandpiece : se vedete dei puntini bianchi sullo schermo no non è sporco sono stelle - giuseppe1672 : @PBerizzi Perché tu hai scritto qualcosa su Davide Giri ucciso da un afroamericano che odia i bianchi? O sullo stup… - CeresiniMarco : @angelozziclaudi @frafacchinetti Allora mettiamo tutto sullo stesso piano. Una palpata di culo é grave quanto un om… - icesun22812947 : @HoaraBorselli E la pacca sul sedere indigna molto tutta quell’area che vuole glissare sullo spregevole razzismo de… -