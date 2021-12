Bianchi: “In Italia contagiato lo 0,4% degli studenti. La scuola è l’ambiente più tutelato grazie alla vaccinazione” (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Abbiamo dei numeri. A tutt'oggi la scuola è l'ambiente più tutelato per quanto riguarda il covid. Lo 0,4% degli studenti è contagiato, su 10 milioni. Le vaccinazioni sono state molto alte, per il personale siamo oltre il 94%, i ragazzi tra i 16 e i 19 sono oltre l'85%, quelli sotto quasi al 70%, e dal 15% iniziamo a vaccinare i bambini". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Abbiamo dei numeri. A tutt'oggi laè l'ambiente piùper quanto riguarda il covid. Lo 0,4%, su 10 milioni. Le vaccinazioni sono state molto alte, per il personale siamo oltre il 94%, i ragazzi tra i 16 e i 19 sono oltre l'85%, quelli sotto quasi al 70%, e dal 15% iniziamo a vaccinare i bambini". L'articolo .

Advertising

CinemApp_Cinema : Dagli inconfondibili occhiali bianchi, #LinaWertmuller, una donna intelligente e divertente e una regista che con l… - fank0ne : RT @asdanteaskente: Come obiettivo del 2022 voglio allenarmi a rispondere sono cazzi miei e no a tutte quelle domande da bianchi con cui no… - ettore57 : ??????le rapine nelle ville nel Veneto ( in tutta Italia) sono neri(????)...NO sono bianchi tanto amati dalla dx italiana - asdanteaskente : Come obiettivo del 2022 voglio allenarmi a rispondere sono cazzi miei e no a tutte quelle domande da bianchi con cu… - andrea_scipio : RT @WeCinema: Dagli inconfondibili occhiali bianchi, #LinaWertmuller, una donna intelligente e divertente e una regista che con lucidità e… -