"Bestemmione in diretta": è successo l'irreparabile, figuraccia colossale al GF Vip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bestemmia in diretta al Grande Fratello Vip, scoppia la polemica sui social media: scopriamo insieme cos'è successo nel dettaglio. Il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini (screenshot mediasetplay)Come sappiamo, sono gli autori che monitorano e controllano tutte le dinamiche all'interno della casa del GF Vip. Questa mattina, però, è stata proprio la regia a commettere una spiacevole gaffe. Infatti, uno degli autori sembrerebbe aver lasciato il microfono aperto proprio mentre stava per svegliare i gieffini ed era in collegamento diretto con la casa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> "Voglio lasciare la casa", terremoto al GF VIP, richiesta di abbandono immediato Durante una chiamata privata, l'uomo si è poi lasciato andare ad una bestemmia che ha catturato l'attenzione dei concorrenti e del pubblico. "Hai il microfono aperto", afferma Valeria ...

LaDyCr3aTiVe : BESTEMMIONE IN DIRETTA Adesso a chi cacciano? ???????? Uhahhahahaha muoioooo @SBruganelli @AdrianaVolpeTV… - unicaiole : #GFvip la moglie di #ALDO che tira il bestemmione in diretta #adoro - coprimiIespalle : la tentazione di commentare con un bel bestemmione sotto quel tweet della diretta era forte ma non voglio essere bl… -