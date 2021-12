Berlusconi punta al Colle con l’aiutino degli esuli Forza Italia. Campagna acquisti del Cavaliere alla Camera: sette ex azzurri nel mirino (Di venerdì 10 dicembre 2021) Grandi manovre di Silvio Berlusconi alla Camera in vista del Quirinale. L’ex Cavaliere ha incaricato il suo capogruppo Paolo Barelli di aiutare Alessandro Sorte – ex pecorella smarrita ora tornata all’ovile – di circuire “6 – 7 Colleghi” per farli tornare in Forza Italia. Intanto ne ha portati due, Stefano Benigni e Claudio Pedrazzini ora in Coraggio Italia! E poi sta puntando Fabiola Bologna e soprattutto l’iconico Emilio Carelli, ex M5S amico di B. da più di venti anni e già vicedirettore del Tgcom, che però smentisce “categoricamente” l’approdo in FI. Toti e Brugnaro, leader di CI! non l’hanno presa bene perché volevano vendere il salame intero e non a fette e cioè i 7 del Senato e i 13 della Camera e soprattutto si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Grandi manovre di Silvioin vista del Quirinale. L’exha incaricato il suo capogruppo Paolo Barelli di aiutare Alessandro Sorte – ex pecorella smarrita ora tornata all’ovile – di circuire “6 – 7ghi” per farli tornare in. Intanto ne ha portati due, Stefano Benigni e Claudio Pedrazzini ora in Coraggio! E poi stando Fabiola Bologna e soprattutto l’iconico Emilio Carelli, ex M5S amico di B. da più di venti anni e già vicedirettore del Tgcom, che però smentisce “categoricamente” l’approdo in FI. Toti e Brugnaro, leader di CI! non l’hanno presa bene perché volevano vendere il salame intero e non a fette e cioè i 7 del Senato e i 13 dellae soprattutto si ...

ilriformista : Una cosa è certa: Mario #Draghi non starà certo a palazzo Chigi per farsi logorare da una maggioranza che non ha an… - raffanchio : RT @SimoneAlliva: #Salvini sta lavorando a un asse con #Renzi per fare il #Quirinale. Appurato che la Lega voterà Berlusconi solo come “ban… - Carmela_oltre : RT @SimoneAlliva: #Salvini sta lavorando a un asse con #Renzi per fare il #Quirinale. Appurato che la Lega voterà Berlusconi solo come “ban… - franca705 : RT @ilriformista: Una cosa è certa: Mario #Draghi non starà certo a palazzo Chigi per farsi logorare da una maggioranza che non ha ancora b… - SimoneAlliva : #Salvini sta lavorando a un asse con #Renzi per fare il #Quirinale. Appurato che la Lega voterà Berlusconi solo com… -