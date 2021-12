Bergamo, dal 13 gennaio nuovo servizio di bike sharing con 370 bici: tutte le novità (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bergamo. Ennesima rivoluzione sul fronte della mobilità cittadina. Atb ha presentato venerdì 10 gennaio il nuovo servizio di bike sharing che sarà attivo a partire da lunedì 13 in collaborazione con la tedesca Nextbike GmbH, tra i leader europei in fatto di bike sharing. Le ciclostazioni Il nuovo sistema consentirà l’utilizzo della bicicletta sia in modalità “station-based”, che prevede la riconsegna del mezzo alla ciclostazione, sia in modalità “free-floating”, ovvero a rilascio libero, e conterà 30 stazioni “fisiche” (dotate di rastrelliere) e 30 “virtuali” identificate da specifiche aree sull’asfalto con righe rosse. Le postazioni disponibili per il prelievo e la riconsegna dei mezzi passeranno da ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 dicembre 2021). Ennesima rivoluzione sul fronte della mobilità cittadina. Atb ha presentato venerdì 10ildiche sarà attivo a partire da lunedì 13 in collaborazione con la tedesca NextGmbH, tra i leader europei in fatto di. Le ciclostazioni Ilsistema consentirà l’utilizzo dellacletta sia in modalità “station-based”, che prevede la riconsegna del mezzo alla ciclostazione, sia in modalità “free-floating”, ovvero a rilascio libero, e conterà 30 stazioni “fisiche” (dotate di rastrelliere) e 30 “virtuali” identificate da specifiche aree sull’asfalto con righe rosse. Le postazioni disponibili per il prelievo e la riconsegna dei mezzi passeranno da ...

Advertising

contedrugula : @_SimoTarantino @dariomartyn81 Prima di morire dal ridere vediamo se muoiono, che a una cosa almeno il covid è ser… - Gianpaolo_5 : @ocram_5 A me Gasperini non sta antipatico (nemmeno particolarmente simpatico, per la verità). Tendo a valutarlo pi… - AmoBergamo : #Bergamo Rubata dal garage la moto di papà, 12enne si schianta, ma a essere indagato è l'ignaro proprietario del me… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: L'Atalanta è sconfitta 3-2 a Bergamo dal Villarreal ed è eliminata dalla Champions League. Come terza nel girone F, dovrà… - enzomistretta2 : RT @Agenzia_Ansa: L'Atalanta è sconfitta 3-2 a Bergamo dal Villarreal ed è eliminata dalla Champions League. Come terza nel girone F, dovrà… -