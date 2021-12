Beni culturali | la Regione riapre la Casa Museo di Luigi Pirandello

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Un percorso multimediale attraverso sei sale, guidati dalla voce narrante di Leo Gullotta, per immergersi nella vita, nelle opere e nell’immaginario del Nobel agrigentino. LaSiciliana restituisce al pubblico la, in contrada Caos ad Agrigento, riqualificata e con un nuovo allestimento espositivo. A riaprire la dimora natale del drammaturgo siciliano, Premio Nobel per la letteratura nel il Mattino di Sicilia.

Venerdì 17 dicembre , alle 17.30, sarà la volta della presentazione del calendario 2022 " XI edizione della Sipbc Molise , a cura della Società Italiana per la Protezione di. Sabato 18 ......al Consiglio generale OFTAL Mercoledì 15 dicembre ore 8.45 - 12.45 Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore deiecclesiastici ...PALERMO – Timone più fermo, nelle intenzioni della Regione, per guidare il naviglio dei Beni culturali nell'Odissea Pnrr e nel pelago della programmazione europea che, presto, verrà: la nuova testa, p ...Nel giorno della ricorrenza della morte di Luigi Pirandello, la Regione Siciliana restituisce al pubblico la Casa-museo del drammaturgo.