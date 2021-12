“Belli ciao”, a Capodanno il nuovo film di Pio e Amedeo (Di venerdì 10 dicembre 2021) FOGGIA – Il 1° gennaio 2022 esce il nuovo film di Pio e Amedeo: si intitola “Belli ciao” e vede il ritorno del duo foggiano al cinema dopo ben 7 anni. Alla regia ci sarà Gennaro Nunziante, che ha diretto i primi lungometraggi di Checco Zalone. “In questo momento particolare – spiegano Pio e Amedeo sui social – il nostro effimero compito è sempre e solo quello: distrarvi e divertirvi un po’… abbiamo unito le forze con Gennaro Nunziante, abbiamo trovato un amico oltre che un regista, ed eccovi qua partorita questa storia, sincera, onesta e anche un po’ autobiografica… è la storia di tanti, è una storia per tutti e siamo certi vi piacerà. Ci vediamo al cinema con i pop corn, quelli grandi, e le caramelle gommose che ci cariano pure la retina degli occhi”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 dicembre 2021) FOGGIA – Il 1° gennaio 2022 esce ildi Pio e: si intitola “” e vede il ritorno del duo foggiano al cinema dopo ben 7 anni. Alla regia ci sarà Gennaro Nunziante, che ha diretto i primi lungometraggi di Checco Zalone. “In questo momento particolare – spiegano Pio esui social – il nostro effimero compito è sempre e solo quello: distrarvi e divertirvi un po’… abbiamo unito le forze con Gennaro Nunziante, abbiamo trovato un amico oltre che un regista, ed eccovi qua partorita questa storia, sincera, onesta e anche un po’ autobiografica… è la storia di tanti, è una storia per tutti e siamo certi vi piacerà. Ci vediamo al cinema con i pop corn, quelli grandi, e le caramelle gommose che ci cariano pure la retina degli occhi”. L'articolo L'Opinionista.

